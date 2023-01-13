Насколько точен ваш глазомер: ответ даст этот быстрый тест

Понятие "глазомер" знакомо каждому человеку, но не все могут точно сказать, что же оно обозначает. Дело в том, что его можно использовать как в более узком, так и в более широком значении. Чаще всего под глазомером понимается способность правильно и точно определить расстояние между предметами. Врождённый хороший глазомер, конечно, в природе встречается, но чаще его необходимо развивать. Особенно полезно это для людей, которые связывают свою жизнь с изобразительным искусством или смежными сферами - художникам, скульпторам, архитекторам. Развить глазомер вполне реально, для этого необходимо регулярно выполнять упражнения. Например, специалисты рекомендуют рисовать ровные параллельные линии на чистом листе бумаги - при этом важно, чтобы на ней не было никаких узоров и клеточек. Начинать стоит с совсем коротких линий, а затем постепенно усложнять себе задачу. Поначалу можно также помогать себе, обозначив начало и конец линии и пытаясь их соединить. Для того, чтобы проверить, насколько ровные линии получаются, можно прикладывать к ним линейку.

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