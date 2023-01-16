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Киноафиша Статьи Насколько плачевно состояние Пугачевой на самом деле: слова ее друга возмутят

Насколько плачевно состояние Пугачевой на самом деле: слова ее друга возмутят

16 января 2023 10:30
Насколько плачевно состояние Пугачевой на самом деле: слова ее друга возмутят

Поклонники переживают о благосостоянии артистки.

Около года назад Алла Пугачева покинула Россию и вместе с семьей успела за это время пожить уже в нескольких странах. Как отмечали ее близкие, из-за больших трат и отсутствия заработка артистка становится все беднее и беднее, но на самом деле эти домыслы нельзя считать правдой.

По словам стилиста Примадонны Джорджа Ровалса, певица никогда не жила одним днем. Даже на пике успеха она думала о будущем, поэтому при любой возможности старалась увеличить свои накопления. И в итоге за все годы работы ей удалось скопить настолько большую сумму, что ее можно смело назвать одной из самых богатых знаменитостей страны.

«Алла столько заработала, что может кормить всю Россию!» — признается стилист в беседе с «Московским комсомольцем».

Ровалс не скрывает: по его мнению, обычные россияне даже не видели настолько большого количества денег. Якобы далеко не все смогут даже сосчитать накопления Пугачевой, которые позволят ей безбедно жить долгие годы.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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