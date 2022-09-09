Насколько хорошо вы знаете песни из фильмов СССР? Узнайте при помощи теста

В советские годы на экраны выходило множество музыкальных фильмов, которые сейчас назвали бы мюзиклами. “Д’Артаньян и три мушкетера”, “Тридцать первое июня”, “Мэри Поппинс, до свидания” - вот только несколько названий, знакомых и любимых с детства. Кроме того, музыкально насыщенными были большинство фильмов, снятых в СССР. Достаточно вспомнить комедийную мелодраму Эльдара Рязанова “Ирония судьбы, или С легким паром!”, в которой на протяжении всего действа звучат мелодии и песни, написанные Микаэлом Таривердиевым и Сергеем Никитиным. Последний, кстати, исполнял композиции “Со мною вот что происходит…”, “Если у вас нету тети” и “Я спросил у ясеня” за героя Андрея Мягкова, несмотря на то, что актер хотел спеть их самостоятельно. За Барбару Брыльску песни и романсы исполняла Алла Пугачева. На тот момент ей было всего 26 лет и она еще не была известна широкой публике. Поработать над записью песен к “Иронии судьбы” ее пригласил Таривердиев, с ним Пугачева уже сотрудничала на картине “Король-Олень”, где пела за героиню Валентины Малявиной.

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