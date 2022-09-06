Насколько хорошо вы знаете комедии с Никулиным? Проверьте себя с помощью теста

Имя Юрия Никулина знакомо, пожалуй, каждому жителю нашей страны - даже если человек не видел ни одного фильма с его участием, все равно знал, что это легендарный Балбес из комедий Леонида Гайдая. Несмотря на то, что в фильмографии артиста были и серьезные драматические роли, большинству зрителей он известен как комедийный актер и артист цирка. Юрий Никулин вспоминал, что юмор всегда помогал ему в сложных жизненных ситуациях - например, в армии, где другие бойцы смеялись над нескладным, худым и сутулым юношей. Будущий народный артист СССР признавался в интервью, что в глубине души ему было обидно, но он смеялся над собой вместе с остальными. А однажды победил одного старослужащего в споре - они заключили пари на пачку папирос, кто знает больше анекдотов. Победу одержал, разумеется, Никулин, который еще со школы коллекционировал анекдоты и к моменту службы в армии знал не менее 600 штук. Он рассказывал анекдоты без перерыва до четырех утра, пока бойцы единодушно не признали, что он выиграл.

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