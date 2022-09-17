Насколько хорошо вы знаете комедии с Моргуновым? Наш тест покажет

Большинство зрителей знают Евгения Моргунова по роли Бывалого в легендарных комедиях Леонида Гайдая. По сравнению с Трусом и Бывалым этот персонаж казался монументальным, этаким силачом, над которым смеяться как-то даже себе дороже. В жизни Евгений Моргунов был человеком достаточно закрытым, а вот шутки и юмор, по отзывам современников, любил. Даже со своей женой Натальей он познакомился благодаря розыгрышу. На тот момент девушка была студенткой Московского авиационно-технического института и накануне Нового года тщетно пыталась дозвониться на кафедру, чтобы сдать последний зачет и получить допуск к экзаменам. В одну из попыток она, сама того не замечая, неправильно набрала номер и попала на квартиру к Моргунову. Артист подыграл девушке, взял номер телефона, а потом перезвонил и заверил, что на кафедре ее будут ждать. Окрыленная студентка поехала в институт, но, конечно же, зачет не сдала и удрученная вернулась домой. Тем же вечером Моргунов перезвонил ей и извинился за розыгрыш - так начались их отношения, продлившиеся 36 лет.

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