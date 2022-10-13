Насколько хорошо вы знаете фильмы Гайдая? Угадайте кино по цитате

“Кавказская пленница”, “Бриллиантовая рука”, “Не может быть!” - эти и другие фильмы закрепили за Леонидом Гайдаем статус главного комедиографа советского кино. Картины, снятые этим легендарным режиссером, давно стали классикой. Правда, мало кто догадывается о том, что самый первый фильм Леонида Иовича, созданный в соавторстве с Валентином Невзоровым, был драматическим. Назывался он “Долгий путь”, а литературным первоисточником для него послужили рассказы Владимира Короленко “Ат-Даван” и “Чудная”. После премьеры молодого талантливого режиссера заметили и пригласили работать на киностудию “Мосфильм”. Здесь карьера Гайдая сделала неожиданный поворот - следующей, уже самостоятельной режиссерской работой стала короткометражная комедия “Жених с того света”. Главные роли в ней исполнили Ростислав Плятт и Георгий Вицин. Правда, судьба этой картины оказалась незавидной - сатирический фильм, высмеивающий бюрократов, не пришелся по вкусу цензуре. Хронометраж значительно урезали, а в прокат вышло всего 20 копий. Это означало, что ее увидело очень ограниченное количество зрителей.

Зато последующие фильмы Леонида Гайдая увидели миллионы советских и российских граждан. Пройдите наш тест на знание цитат из фильмов прославленного режиссера.