Насколько хорошо вы разбираетесь в советском кино: очень непростой тест

Фильмы, снятые в советское время, пользовались огромной популярностью у зрителей. Зачастую в этом была заслуга не только талантливой съемочной группы, сценаристов и актеров, но и композиторов, которые писали для кино настоящие шлягеры. Бывало, что занятые в картине артисты самостоятельно исполняли эти песни, но в некоторых случаях создатели приглашали для записи хитов профессиональных певцов и певиц. Так случилось, например, во время съемок фильма Татьяны Лиозновой “Карнавал”. Главной героине в исполнении Ирины Муравьевой предстояло исполнить сразу несколько вокальных партий, написанных Максимом Дунаевским и Робертом Рождественским. Несмотря на то, что исполнительница главной роли хорошо пела, Татьяна Лиознова решила, что за Муравьеву должна петь профи. Выбор пал на Жанну Рождественскую, с которой Дунаевский уже сотрудничал ранее на других картинах. Правда, позднее Ирина Муравьева все же записала песню “Позвони мне, позвони” в своем исполнении и выпустила на пластинке.

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