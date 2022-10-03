Насильно заставляют: иностранцы схватились за голову при виде изможденного Витаса

Больше двух десятилетий назад Витас исполнил свой легендарный хит «Седьмой элемент», который знают не только в России, но и во всем мире. Спустя годы певец все еще исполняет эту композицию и записывает на нее клипы. Одно из последних видео Витаса на песню «Седьмой элемент» вызвало вопросы у поклонников.

Иностранным слушателям показалось, что в клипе певец выглядит уставшим и странно двигается.

«Он выглядит так, словно плакал месяцами, и его заставляют петь эту песню снова и снова для нас», «Когда тебе 30, но твои родители все еще заставляют тебя исполнять одну и ту же песню на каждой рождественской вечеринке, начиная с 10 лет», – шутили поклонники в комментариях.

Фанаты иронизируют, что Витас так чудно шевелит губами и танцует из-за того, что он родом не с нашей планеты. «Вы должны уважать то, что он записал эту песню однажды и синхронизирует ее на каждом живом выступлении последние 20 лет. Только инопланетянин может быть таким гением».