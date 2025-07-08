«Насильно мил не будешь»: Наталья Варлей никогда не получит звание народной артистки России — и «наверху» ей прямо объяснили, почему

Актриса, очевидно, достойна таких регалий, но не все с этим согласны.

Станислав Садальский снова поднял тему, о которой в кулуарах говорят годами: Наталье Варлей упорно отказывают в звании народной артистки России. По словам актёра, за последние годы её имя выдвигали шесть раз — и шесть раз чиновники отвечали отказом.

«Не народная Варлей и никогда ею не станет — так считают чиновники», — язвит Садальский.

Звучит странно. Варлей — это та самая «Кавказская пленница», фильм, который знают все. Культовая роль Нины сделала её любимицей поколений, да и после комедий Гайдая актриса не ушла в тень: играла в театре, дублировала фильмы, снималась в телепроектах. Но этого, судя по всему, мало.

Ещё в 2017 году Минкульт пытался присвоить Варлей почётное звание в честь 50-летия «Кавказской пленницы». Советник президента Владимир Толстой тогда жёстко отрезал: у актрисы нет значимых заслуг за последние 10 лет — значит, нет и оснований для «народной».

Сама Варлей, в свою очередь, на это отвечала спокойно и без обид:

«Мне говорили прямо — чтобы получить звание, нужно много сниматься в сериалах, “социально значимых” фильмах. Но роли, которые мне предлагали, меня не устраивали».

По её словам, она не собиралась соглашаться на что угодно ради очередных регалий.

Поддерживают Варлей и коллеги, и депутаты. Оксана Пушкина ещё тогда говорила, что народ обожает Наталью Владимировну, но, похоже, «народная любовь» и «Народная артистка» — не одно и то же. Для чиновников важнее список недавних заслуг, нежели культовый статус.

«Насильно мил не будешь», — подытоживала в беседе с порталом MirNov Варлей, для которой, похоже, важнее любовь зрителей, а вовсе не почетные титулы.

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