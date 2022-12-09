Насилие над зрителями: вы поразитесь, какой советский хит не переносил Мягков

Фильмография Андрея Мягкова насчитывает около 60 киноработ. Часто он сотрудничал и с режиссером Эльдаром Рязановым. Их совместная работа подарила кинематографу СССР робкого Женю Лукашина, забавного Новосельцева и решительного Карандышева. Но оказалось, что не все герои нравились самому Мягкову.

Актер никогда не понимал фанатов, которые обожали Женю Лукашина. Этот образ типичного советского интеллигента стал каноничным, и казалось, что Андрей просто играл на экране самого себя. Дошло даже до того, что окружающие верили в алкоголизм мужчины и настойчиво предлагали ему присоединиться к застолью. Но Мягков не скрывал, что был невысокого мнения об этом персонаже. Более того, спустя много лет в интервью актер отмечал, что Лукашин на некоторое время даже затормозил его карьеру, ведь он казался единым целым с героем.

Именно поэтому Мягков не поддавался общей традиции пересматривать «Иронию судьбы» на каждый Новый год. Этот обычай он считал насилием над зрителями.