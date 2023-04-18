Насилие и нищета: не представляете, в каком ужасе жила Надя Ручка до «Блестящих»

Надежда Ручка стала солисткой «Блестящих» в 2004 году. Вместе с группой певица выпустила несколько альбомов, множество синглов и до сих пор входит в состав коллектива. Однако далеко не все знают, какой тяжелой была жизнь всеобщей любимицы до славы.

Дело в том, что в Ручка с детства мечтала о сцене и поехала покорять Москву, вдохновленная наставлениями певца Александра Серова, которого случайно встретила в своем родном городе. Однако в столице она жила в нищете на съемной квартире, а работа в модельном агентстве не приносила ей дохода. Денег было так мало, что она могла позволить себе лишь один йогурт в день.

Со временем жизнь будущей артистки становилась лишь хуже. Из-за голода у нее начались проблемы со здоровьем, а навязчивые поклонники домогались до нее, заставляя переживать за свою жизнь. Один из них даже избил девушку, разозлившись, что не добился взаимных чувств.

«Казалось, ничего хорошего со мной уже не произойдет: у меня ни денег, ни учебы, ни работы», — вспоминала о том периоде Ручка.

В итоге у девушки начались проблемы с алкоголем, а единственным, что помогало ей жить, были уроки вокала. Она устроилась работать администратором в казино и перестала верить в светлое будущее. Но однажды встретилась с музыкантом группы «Динамит» Ильей Зудиным. Он высоко оценил данные Ручки и пригласил на кастинг в группу «Блестящие». Продюсерам девушка тоже понравилась: так Ручка заняла место Жанны Фриске, которая как раз уходила в сольное плавание. И после этого жизнь артистки полностью изменилась.