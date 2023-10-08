Нашлись перед смертью: как выглядели сестры Нины Руслановой, которая росла в детдоме

Яркая и обаятельная Нина Русланова украшала собой любой фильм. Даже во второстепенных ролях она мгновенно превращалась в звезду экрана, от которой невозможно было отвести взгляд. И мало кто догадывался, что в жизни этой позитивной и энергичной актрисы скрывалось множество трагедий.

Одна из них была связана с ее детством. Будущую артистку обнаружили совсем маленькой в феврале 1946 года на вокзале под Харьковом. Девочку тут же отправили в детский дом, а фамилию дали в честь известной звезды Лидии Руслановой.

Она столкнулась с травлей и сменила несколько воспитательных учреждений. Хрупкую блондинку с голубыми глазами ровесники презрительно обзывали немкой. Постоянное противостояние выработало у Руслановой железный характер.

Но до самой смерти в глубине души она мечтала обрести семью, которой у нее не было.

И незадолго до кончины такой шанс у звезды появился. Некая девушка Полина из Перми заявила, что история детства Руслановой перекликается с прошлым ее родственников. Вскоре она появилась в эфире федерального канала вместе с тремя женщинами, которые утверждали, что они являются сестрами актрисы.

С потенциальными родными встретилась ее дочь Олеся, согласившись на ДНК-тест. Результат доказал кровную связь. Да и внешне женщины были очень похожи между собой.

К тому времени Русланова уже сильно болела, поэтому так и не успела пообщаться с родственниками, о которых долго мечтала. Сестры часто звонили Олесе и интересовались здоровьем звезды, но увидеться не смогли.