Нашли опухоль в неожиданном месте: участи Алибасова не позавидуешь

В свои 76 лет Бари Алибасов все еще является завсегдатаем различных телепрограмм и светских посиделок. Активности основателя группы «На-На» можно только позавидовать. Однако бешеный ритм жизни не мог не сказаться на здоровье звезды. Стало известно, что Алибасов перенесет сложную операцию.

У Бари Каримовича обнаружили опухоль в репродуктивной системе. Ранее бедняга пожаловался на сильную боль в паховой области, и ему пришлось срочно обратиться в медицинское учреждение. Вердикт врачей прозвучал не слишком оптимистично: кисту надо срочно удалять хирургическим путем.

При этом специалисты заверяют, что опухоль не является злокачественной. Но операция показана, чтобы исключить потенциальные риски. Сам артист и его менеджеры пока никак не комментируют ситуацию, как пишет Telegram-канал SHOT.