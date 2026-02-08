Нашли 9 фильмов в духе «Достать ножи»: каждый кадр – искусство, а сюжет – та еще головоломка

Если вам понравился остроумный юмор, визуал и детективная интрига в «Достать ножи», то вы наверняка хотели бы глянуть что-то не менее крутое. Согласитесь, в таких фильмах важно всё: замкнутое пространство, где кипят страсти, герои с тёмным прошлым и изящная подача, которая превращает расследование в увлекательный спектакль.

Загадка в духе классических детективов – это лишь повод, чтобы собрать вместе колоритных персонажей и дать им возможность раскрыться. Каждый подозреваемый скрывает свои мотивы, а сыщик (профессионал или случайный) выступает в роли режиссёра, который медленно снимает с них маски.

Мы подобрали 9 фильмов, которые, как и «Достать ножи», строятся на этом удачном сочетании: интригующая загадка, яркие характеры и тонкая стилистика. Здесь есть и современные работы, и проверенная временем классика – в общем, на любой вкус.