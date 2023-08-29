Нашлась гимнастка, способная затмить Кабаеву: вот что говорит Винер о восходящей звезде

Алина Кабаева остается самой узнаваемой фигурой в мире художественной гимнастики. Все начинающие спортсменки равняются на нее, но не каждая из них способна затмить олимпийскую чемпионку 2004 года.

Одной из тех, кто может потягаться с Кабаевой, называют Лалу Крамаренко, нынешнюю любимицу Ирины Винер. Она делает на начинающую спортсменку серьезную ставку. Несколько месяцев назад именитая наставница сравнила Лалу с олимпийской чемпионкой 2004 года и даже назвала ее второй Кабаевой. По словам самой Крамаренко, наставница советует ей по всем походить на Алину: в улыбке, взгляде и грации.

«Мои кумиры — Алина Кабаева и Маргарита Мамун», — призналась Лала в беседе с одним из СМИ.

18-летняя Крамаренко сказала, что следит за карьерой своего кумира с детства. Кабаева, по ее словам, невероятно харизматичная и солнечная, а ее элементы до сих пор почти никто не может повторить. Что касается достижений Лалы, то на ее счету три победы на мировых чемпионатах среди юниоров.