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Киноафиша Статьи Нашла замену бывшему мужу: 66-летняя Долина выступила с заявлением

Нашла замену бывшему мужу: 66-летняя Долина выступила с заявлением

24 июня 2022 18:20
Нашла замену бывшему мужу: 66-летняя Долина выступила с заявлением

Певица раскрыла поклонникам свой секрет.

Лариса Долина представила поклонникам своего нового директора, который заменил ее бывшего супруга. Соответствующей публикацией знаменитость поделилась в личным социальных сетях.

На протяжении долгих лет певицу связывали рабочие отношения с Ильей Спицыным, который сначала был ее представителем, а после их связали еще и романтические отношения. Однако не так давно стало известно, что Спицын оставил Долину и якобы даже ушел к молодой любовнице. Певица же не стала разглашать, кто теперь станет ее директором.

Как оказалось, полгода назад на артистку начал работать Александр. В Telegram-канале знаменитость представила своего нового директора и заодно поздравила его с днем рождения, оставив весьма трогательно послание.

«Пусть у тебя всегда все получается, здоровья, терпения и удачи!» — пишет певица.

Особенно певица обратила внимание, что Александр является семейным человеком. Как предполагают светские эксперты, артистка сделала это, чтобы обезопасить себя от возможных слухов.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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