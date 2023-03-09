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Нашла «спонсора»: как сегодня живет официантка, женившая на себе Михаила Жванецкого

9 марта 2023 12:30
Нашла «спонсора»: как сегодня живет официантка, женившая на себе Михаила Жванецкого

Вдова может ни в чем себе не отказывать.

Михаил Жванецкий не испытывал недостатка в женском внимании. Сатирик был женат четыре раза — последней его женой стала Наталья Сурова, которая оказалась младше знаменитости на целых 32 года.

Влюбленные познакомились в «Клубе одесситов», где молодая длинноногая красотка трудилась официанткой. Сурова призналась, что Жванецкий тут же покорил ее умом и талантом, хотя многие хейтеры уверены, что на самом деле она преследовала корыстные цели.

Нашла «спонсора»: как сегодня живет официантка, женившая на себе Михаила Жванецкого

Как бы там ни было, сегодня женившая на себе Михаила Жванецкого официантка живет так, что может ни в чем себе не отказывать. В лице юмориста Наталья нашла не только любимого мужа, но и неплохого спонсора. Еще при жизни писатель завещал возлюбленной все свое творческое наследие.

«Я единственная наследница и правообладатель произведений Жванецкого», — подытожила вдова в беседе с изданием «Комсомольская правда».

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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