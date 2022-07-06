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Нашла со свекровью общий язык: правду о Кейт Миддлтон слили в Сеть

6 июля 2022 14:30
Нашла со свекровью общий язык: правду о Кейт Миддлтон слили в Сеть

Герцогиня устроила для мачехи принца Уильяма фотосессию.

В Сети появилась обложка нового выпуска журнала Country Life, на которой была запечатлена супруга принца Чарльза Камилла Корнуолльская. Издание решило выпустить специальный номер, посвященный грядущему 75-летнему юбилею Камиллы. Для снимка она позировала в небесном платье и голубом кардигане, сидя рядом с корзинкой цветов в саду. А вскоре пользователи интернета смогли увидеть кадр и с бэкстейджа съемки. Благодаря ему стало понятно, что автором фотосета стала невестка Камиллы Кейт Миддлтон.

Кейт, кстати, давно увлекается фотографией. Она делала несколько официальных портретов для членов своей семьи — принца Уильяма и их троих детей. А вот теперь к ее услугам прибегла и Камилла. Мачеха принца нечасто становится героиней глянца, но она не упустила возможность получить красивые снимки от родственницы. И, судя по всему, герцогиня смогла найти общий язык со свекровью. На фото обе женщины выглядят расслабленными и довольными процессом.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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