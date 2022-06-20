Нашла, на чем заработать: покинувшая Россию Лолита вышла на связь
Певица не стала скрывать всю правду от фанатов.
Лолита Милявская рассказала о своем быте в Болгарии. Соответствующей публикацией знаменитость поделилась в личном Telegram-канале.
Несколько дней назад прославленная певица отправилась на побережье Черного моря, где сейчас наслаждается летом с компании своих родственников. Знаменитость старается делиться с фанатами подробностями отдыха. Как оказалось, артистка решила собственноручно ухаживать за своим садом и сэкономила на этом 200 долларов. Знаменитость даже в шутку отметила, что заработала эти деньги благодаря своим nft-шлепкам, которые принесли ей деньги из-за ходьбы.
«Я ничего не делала, только ходила. Я, правда, ходила и подрезала кусты», — рассказывает Милявская.
Фанаты не оставили без внимания запись исполнительницы. В комментариях они похвалили артистку за чувство юмора и трудоспособность.
«Обожаю Лолиту всем сердцем и душой. Искренняя, настоящая и с великолепным чувством юмора», — уверены подписчики.