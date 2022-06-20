Нашла, на чем заработать: покинувшая Россию Лолита вышла на связь

Певица не стала скрывать всю правду от фанатов.

Лолита Милявская рассказала о своем быте в Болгарии. Соответствующей публикацией знаменитость поделилась в личном Telegram-канале.

Несколько дней назад прославленная певица отправилась на побережье Черного моря, где сейчас наслаждается летом с компании своих родственников. Знаменитость старается делиться с фанатами подробностями отдыха. Как оказалось, артистка решила собственноручно ухаживать за своим садом и сэкономила на этом 200 долларов. Знаменитость даже в шутку отметила, что заработала эти деньги благодаря своим nft-шлепкам, которые принесли ей деньги из-за ходьбы.

«Я ничего не делала, только ходила. Я, правда, ходила и подрезала кусты», — рассказывает Милявская.

Фанаты не оставили без внимания запись исполнительницы. В комментариях они похвалили артистку за чувство юмора и трудоспособность.