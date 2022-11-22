Нашла мужа с ножом в сердце и прокляла дочь: о вражде этих звезд СССР можно снять триллер

Женская дружба в актерской среде — редкое явление. Между артистками часто складываются трудные отношения, и звезды советского кино не исключение. Так, неразлучные подруги Нина Русланова и Валентина Малявина превратились в заклятых врагов.

Их отношения стали рушиться после одного несчастного случая. Однажды у Малявиной был роман со Станиславом Жданько, начинающим артистом. Но пару ждал серьезный кризис, когда они оба перестали получать роли. Из-за этого Малявина и Жданько начали пить.

Спустя какое-то время актриса сообщила в милицию, что Станислав покончил с собой. Малявина нашла его в комнате с ножом сердце. В суде артистке поверили, а вот близкие Жданько были уверены в том, что произошло убийство.

Назначили пересмотр дела и повторное слушание, где свидетельницей выступила Нина Русланова. Закадычная подруга, к удивлению Малявиной, давала показания против нее. Подсудимая не сдержала своих эмоций и выкрикнула, что ни Русланова, ни ее дочь не обретут счастья. Проклятие не навлекло на них беду. Однако Русланова была уверена, что ее дочь Олеся Рудакова именно поэтому не вышла замуж.