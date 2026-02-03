Нашла классный российский сериал для всех, кто устал от мрачняка: у него оценка 7.2 и всего 4 серии – а вот впечатлит надолго

Если хочется чего-то жизнеутверждающего и с красивыми видами, это оно.

Устали от бесконечных детективов с маньяками и мрачных исторических драм? Понимаем, ведь иногда хочется просто выдохнуть и посмотреть что-то светлое и ненапряжное.

К счастью, российские сценаристы тоже иногда берутся за такие проекты. В сентябре 2025 года вышел короткий (всего 4 серии), но очень душевный сериал «Никто не знает про Маньпупунёр» – идеальный антидот от мрачняка.

По сюжету действие происходит в 1999 году. Начинающий режиссёр Никита узнаёт, что смертельно болен. Вспомнив старое школьное обещание, он собирает друзей детства, чтобы отправиться в почти невозможный поход – на загадочное и труднодоступное плато Маньпупунёр, одно из семи чудес России.

И вот четверо друзей, давно разбросанных жизнью по разным городам и занятых своими проблемами, бросают всё и едут в уральскую тайгу. У каждого – свой груз обид, неудач и нереализованных планов.

Но суровая природа, долгая дорога и общая цель становятся для них лучшей терапией. В итоге получается такое классическое роуд-муви в лучшем смысле этого слова: история о том, как путь меняет людей, заставляя их быть честными с собой и друг с другом.

Сериал снят семьёй Добронравовых (продюсеры Фёдор, Виктор и Анна, режиссёр Иван) и вообще лишён всякого пафоса. Видно, что проект не боится быть сентиментальным, делает это искренне и без перегибов.

Актёрский квартет играет без фальши, а кадры уральской природы заслуживают отдельной похвалы – их хочется разбирать на обои. На Кинпоиске проекту поставили 7.2 балла, а зрители и критики не скупятся на комплименты:

«Пока другие презентуют многосерийные произведения с неизменно провисающей историей и хромающим темпоритмом, Добронравов снял емкую драму на четыре эпизода, избегая растекания мысли по древу и сохраняя нужный баланс»,

«Нет минусов, сериал понравился, чудесный, настоящий. Про нас с вами»,