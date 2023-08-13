«Нашла, как хотела»: счастливая Гагарина похвасталась кольцом

В последние месяцы в Сети все чаще появляются слухи о том, что Полина Гагарина завела новые отношения. Еще в июле девушка отправилась на отдых. Тогда фанаты предположили, что она путешествует в компании нового возлюбленного. Но сама артистка разочаровала публику. Она сообщила, что всегда ездит в отпуск только с детьми.

Но одна из новых публикаций снова подстегнула слухи о романе певицы. Полина Гагарина похвасталась подписчикам новеньким кольцом. К сожалению, украшение оказалось не обручальным и даже не подарком от поклонника. Девушка сама сделала себе приятный подарок.

«Нашла, как хотела», — сообщила Полина.

Украшение оказалось непростое: на нем изображен популярный амулет «Назар», известный как глаз Фатимы. Считается, что он защищает владельца от сглаза. Возможно, певицу беспокоят нападки хейтеров или она все-таки озабочена своей личной жизнью и хочет избавиться от сглаза, мешающего ей обрести личное счастье.