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Нашла изъян: Бабкина не стала молчать об отношении молодого возлюбленного к пластике

29 июля 2022 10:40
Нашла изъян: Бабкина не стала молчать об отношении молодого возлюбленного к пластике

Певица решилась на честное признание.

Надежда Бабкина прокомментировала отношение своего возлюбленного Евгения Гора к пластической хирургии. Как оказалось, он не является большим поклонником преображений.

Как призналась певица, мужчины, по ее мнению, делятся на несколько типов. Одни заставляют своих возлюбленных ложиться под нож хирурга, другие же воспринимают подобное как блажь, а то и вовсе являются большими противниками изменений во внешности. Гор же, по словам Бабкиной, никогда не принуждал ее к преображениям.

«Он у меня в этом плане молодец», — цитирует слова исполнительницы портал Prozvezd.info.

При этом сама артистка не против подобных перемен. По словам Бабкиной, она постоянно находит в себе какие-либо изъяны, которые можно исправить хирургически, поэтому давно хочет преобразиться, хоть и не готова сделать это в самое ближайшее время.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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