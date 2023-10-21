Нашла благодаря гадалке: в мужа Татьяны Тарасовой сложно не влюбиться

У Татьяны Тарасовой есть веская причина верить в мистику. Жизнь знаменитости изменилась после встречи с ясновидящей, предсказавшей ее судьбу.

Когда тренер по фигурному катанию вместе с подругами пошла к гадалке, то особых надежд не питала. Бабушка Прасковья, которая могла видеть будущее по утренней росе, сказала звезде, что та будет счастлива рядом с мужчиной творческой профессии ниже нее ростом.

В тот же день в гостях у приятельницы бывшая спортсменка познакомилась с пианистом Владимиром Крайневым. Он точно подходил под описание ведуньи, поэтому Тарасова пошутила: «Вот мое счастье сидит».

Тогда она еще не знала, что всего через девять дней выйдет замуж за этого обаятельного человека, в которого было невозможно не влюбиться. Супруги души не чаяли друг в друге. И только смерти удалось их разлучить.