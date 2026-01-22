Оповещения от Киноафиши
Нашла 3 сериала для любителей головоломок: не отпускают до последней серии, а №3 зайдет фанам «Очень странных дел»

22 января 2026 07:58
Его можно смотреть всей семьей.

Бывает, смотришь сериал и просто отдыхаешь – картинка течёт плавно, сюжет предсказуемый. А бывает так, что попадаешь в историю, от которой не оторваться, потому что с первых минут начинаешь гадать, как же всё это связано и чем закончится.

Вот три сериала именно из второй категории. Каждый из них ощущается как настоящая головоломка. Смотришь их и чувствуешь себя почти участником расследования: строишь теории, ищешь подсказки и ждёшь, когда же наконец всё прояснится.

«Чужак» (2020)

Кинопоиск: 7.2; IMDb: 7.6

В тихом городке жестоко убивают мальчика. Все улики неопровержимо указывают на его школьного тренера, примерного семьянина Терри Мэйтленда. Но есть железное алиби: в момент убийства он был за сотню километров, что подтверждают записи с камер.

Но как одно и то же лицо могло быть в двух местах? Расследование ведёт детектив, которая всё больше склоняется к мысли, что столкнулась со сверхъестественным, а за всеми участниками дела следит зловещая тень – Чужак.

В итоге сериал начинается как криминальная драма, а затем уверенно перетекает в хоррор, обеспечивающий чувство паранойи и нарастающее напряжение. Однозначных ответов сходу тут не дают, а давящая атмосфера отсылает к лучшим работам Стивена Кинга.

«Внешние сферы» (2022-2024)

Кинопоиск: 6.4; IMDb: 7.1

Нашла 3 сериала для любителей головоломок: не отпускают до последней серии, а №3 зайдет фанам «Очень странных дел»

Владелец ранчо Роял Эбботт борется за свою землю и семью в суровом Вайоминге. Его жизнь переворачивается, когда на окраине владений он обнаруживает идеально круглую и абсолютно необъяснимую дыру в земле. Это странное явление втягивает его и весь городок в круговорот событий, где переплетаются древние индейские легенды, правительственные тайны и нечто, не имеющее объяснения.

Сериал хорош тем, что сочетает в себе элементы вестерна, семейной драмы и научной фантастики, не спеша раскрывая карты. Здесь нет простых объяснений – зритель, как и герои, остаётся наедине с огромной, пугающей тайной. Затягивает благодаря мрачным пейзажам, философским вопросам и харизме Джоша Бролина в главной роли.

«Тайны Салфер-Спрингс» (2021-2023)

Кинопоиск: 8.2; IMDb: 7.6

Нашла 3 сериала для любителей головоломок: не отпускают до последней серии, а №3 зайдет фанам «Очень странных дел»

Подросток Гриффин переезжает в маленький городок, где его семья покупает старый заброшенный отель с дурной славой – много лет назад в нём бесследно пропала девочка. Исследуя здание с новыми друзьями, Гриффин находит таинственный портал, который позволяет путешествовать во времени. Теперь ребята должны раскрыть тайну исчезновения и узнать, как их собственные семьи связаны с прошлым отеля, стараясь не навредить ходу времени.

Это отличный вариант для семейного просмотра и поклонников «Очень странных дел». Это добрая, но при этом увлекательная история, где мистика и путешествия во времени служат основой для сюжета о дружбе, семье и ответственности. Сериал грамотно закручен, полон загадок и неожиданных поворотов, которые держат интерес от серии к серии, не перегружая сложностью.

Фото: Кадры из сериалов «Тайны Салфер-Спрингс», «Внешние сферы», «Чужак»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
