Наши женщины не поймут: отношение европеек к гигиене изумило россиянку

В разных странах свои традиции и способы ведения быта, которые порой могут шокировать иностранцев. Так, пользовательница интернета по имени Маруся Кот поделилась, что после переезда в Европу она была страшно удивлена отношению местных жительниц к гигиене и уходу за собой.

Блогерша рассказала, что европейские женщины редко моют голову и принимают ванну.

Но дело не в том, что они ленивые. В Европе высокая стоимость коммунальных услуг, в том числе водоснабжения, поэтому некоторые европейки вынуждены экономить воду.

При этом жительницы Европы часто покупают новое нижнее белье из-за пятнышек или потертостей – видимо, белье на европейском континенте обходится дешевле воды.