«Наши уходят»: Агутин поделился болью

Леонид Агутин рассказал поклонникам о своих переживаниях. Как уверен артист, новое поколение соотечественников не отличается воспитанием.

В своих социальных сетях прославленный музыкант публикует не только анонсы концертов, но и личные записи. Певец нередко рассказывает, о чем переживает или что происходит в его семье. В этот же раз он поделился размышлениями писателя Олега Батлука, который уверен: современное поколение останется известно своей пошлостью и хамством.

«Наши уходят... Как-то просто незаметно исчезают целые типажи. Люди с чертами совести на лице», — цитирует Батлука Агутин в своем Telegram-канале.

Пользователи сети не оставили без внимания смелое заявление. Кто-то поддержал Агутина, а некоторые признали, что не согласны с артистом. По их мнению, Россия может похвастаться достойными гражданами.