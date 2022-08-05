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«Наши уходят»: Агутин поделился болью

5 августа 2022 12:35
«Наши уходят»: Агутин поделился болью

Певец не смог молчать о несправедливости.

Леонид Агутин рассказал поклонникам о своих переживаниях. Как уверен артист, новое поколение соотечественников не отличается воспитанием.

В своих социальных сетях прославленный музыкант публикует не только анонсы концертов, но и личные записи. Певец нередко рассказывает, о чем переживает или что происходит в его семье. В этот же раз он поделился размышлениями писателя Олега Батлука, который уверен: современное поколение останется известно своей пошлостью и хамством.

«Наши уходят... Как-то просто незаметно исчезают целые типажи. Люди с чертами совести на лице», — цитирует Батлука Агутин в своем Telegram-канале.

Пользователи сети не оставили без внимания смелое заявление. Кто-то поддержал Агутина, а некоторые признали, что не согласны с артистом. По их мнению, Россия может похвастаться достойными гражданами.

«Как верно подмечено», «Не все потеряно, еще есть такие люди, есть талантливые воспитанные дети. И много», «Все в точку», — делятся мнением фанаты.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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