Наши родители были правы: секрет долголетия 100-летней британки вас поразит

Маргарет Вудс, жительница английской деревни Нью-Уитингтон, не так давно отметила 100-летие и стала одной из самых старых жительниц планеты. В честь дня рождения женщина устроила большой праздник, а также раскрыла секрет своего рекордного долголетия.

По мнению Маргарет, которая последние годы посвящает себя воспитанию правнуков, дожить до 100 лет она смогла только благодаря тому, что постоянно трудилась. Она начала работать, едва окончив школу, а на пенсии оказалась только 20 лет назад. Ежедневная активность придавала ей сил и помогла даже победить онкологию. Свободное от работы время она посвящала путешествиям. Вместе со своим мужем она изучила всю Великобританию и нередко выбиралась в соседние европейские страны.

Также рекордсменка не скрывает, что всегда относилась к жизни с позитивом, не переживала по мелочам и старалась не обращать внимания на сложности и неурядицы. Это, как уверена Маргарет, еще один секрет, позволивший ей прожить так долго.