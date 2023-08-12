«Наши пути разошлись»: 80-летняя Вовк отказалась от третьей свадьбы

Одна из самых известных советских звезд экрана Ангелина Вовк всегда интриговала поклонников своей личной жизнью. Ее брак с первым мужем распался из-за опасного в те годы увлечения телеведущей иностранцем.

Но и вторая свадьба с художником из Чехословакии не принесла Вовк желанного счастья. Тем не менее в последние годы активно курсировали слухи про еще одно скорое замужество телеведущей. Сообщалось, что 80-летняя звезда увлеклась достаточно молодым мужчиной.

Однако сама Вовк заявила, что не собирается больше идти под венец. По ее словам, у нее нет отбоя от поклонников, но серьезных отношений она не хочет. Зато телеведущая часто вспоминает два своих прежних брака. Вовк считает своих супругов замечательными людьми и настоящими мужчинами. Особенно тепло она говорит об отношениях с чехом.