«Наши дети»: скорбящая Пахмутова появилась на людях в неожиданной компании

После смерти Николая Добронравова Александра Пахмутова редко выходит в свет. Овдовевшая пианистка предпочитает проводить время в четырех стенах в окружении помощников и близких друзей. Однако недавно кумир миллионов сделала исключение, посетив важное мероприятие.

В подмосковном санатории Пахмутова провела творческую встречу с воспитанниками детских домов. Компанию Александре Николаевне составила певица Зара. Артистка исполнила любимые хиты легендарного творческого тандема: «Вера», «Нежность», «Надежда». А их автор аккомпанировала знаменитости.

Пианистка, которая выглядела бодрой и полной сил, трогательно обратилась к собравшимся. Она начала свою речь со слов:

«Наши дети — это наше будущее».

Вдова Добронравова рассказала, что рада передать свои знания и умения новому поколению. В конце дети вручили знаменитостям подарки, в том числе большой торт в форме рояля.