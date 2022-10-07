Нашел вторую Дашко: куда пропал Сэм Селезнев после «Дома-2»

Сэм Селезнев проснулся знаменитым после того, как стал участником шоу «Дом-2». На проекте он строил отношения с Анастасией Дашко. Именно эта пара пользовалась особенной любовью зрителей.

Влюбленные часто ссорились, после чего страстно мирились, но тем не менее история их любви закончилась грандиозным скандалом. Селезнев и Дашко выиграли конкурс, где главным призом стала квартира в Москве. Однако вскоре выяснилось, что результаты голосования были нечестными, поскольку Настя сама отправляла СМС за свою пару с Сэмом. В результате звезды покинули проект, а «за периметром» их совместная жизнь не сложилась.

После расставания с Дашко Селезнев отправился в Краснодар, где его встретили как настоящую звезду. Без дела экс-участник реалити не сидел: он выступал в шоу каскадеров и много гастролировал. К тому же он начал строить карьеру шоумена, причем весьма успешную. Заработанных денег хватило на то, чтобы открыть собственный бизнес: Сэм занимается организацией свадеб и прочих торжеств.

Наладил Селезнев и личную жизнь. Несколько лет назад он связал себя узами брака с некой Юлией, с которой познакомился, когда был на гастролях в Рязани. Подписчики Сэма в социальных сетях отмечают, что он нашел себе вторую Дашко: уж слишком сильно супруга знаменитости похожа на его бывшую возлюбленную.