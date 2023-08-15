Нашел внебрачную дочь: в жизни Васильева из «Невского» большие перемены

Актер Антон Васильев полюбился зрителям после съемок в сериале «Невский». Он так удачно сыграл Пашу Семенова, что моментально стал популярным по всей стране. Но останавливаться на достигнутом артист не собирался. С каждой своей ролью он демонстрировал, что достоин большего. Наконец, трудолюбие и упорство актера увенчались успехом. Он получил главную роль в серьезном проекте.

На экраны вышла картина «Одним днем». В ней Васильев сыграл роль Семена. По сюжету мужчина приезжает из Москвы в родной город, в котором не был со времен службы в армии. Несмотря на то, что во время службы его ждала любимая девушка, главный герой решил порвать с прошлым и начать жить заново. На малой родине его ждут не только старые знакомые, но и встреча с дочерью, о которой он не знал много лет.

Эта роль может стать мощным толчком для карьеры Антона Васильева и принести ему еще больше успешных крупных проектов.