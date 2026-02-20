Оповещения от Киноафиши
Нашел самый странный русский мульт с музыкой из «Тетради смерти» и советской рисовкой: автор либо гений, либо безумец

20 февраля 2026 14:15
Оторваться очень трудно, хотя смотреть порою и неприятно.

На просторах ютуба можно найти много странного, и «Мирс Пирс» Александра Свирского —случай особый. Мультфильм, который я уже точно не смогу забыть, даже если очень сильно постараюсь. На «Кинопоиске» у него всего 286 оценок, зато рейтинг 7.9. И это при полном отсутствии рецензий. Потому что словами описать происходящее на экране почти невозможно.

Сюжет, если попытаться его пересказать, звучит как бред: некий Мирс Пирс покупает чемодан, складывает в него вещи, а те превращаются в роботов и захватывают Землю. Теперь герою предстоит остановить катастрофу, которую он сам же и устроил.

Но на деле это не история, а чистая импровизация. Свирский и его друзья из Ростовского художественного училища отказались от сценария и раскадровок, решив творить на ходу. Результат получился таким, что я до сих пор не уверен: это гениально или безумно?

Нашел самый странный русский мульт с музыкой из «Тетради смерти» и советской рисовкой: автор либо гений, либо безумец

Визуальный ряд стилизован под советский авангард и лубок, но с таким надрывом, что Малевич и Хармс, окажись они в одной комнате, наверное, заспорили бы, кто из них больший абсурдист.

Атмосферу безумия довершает саундтрек: тут и электронные сэмплы, напоминающие The Prodigy, и мелодии, которые кажутся знакомыми по «Тетради смерти». Всё вместе создаёт ощущение, что ты провалился в чью-то галлюцинацию.

Сценария нет, но порою впечатляют и диалоги.

Нашел самый странный русский мульт с музыкой из «Тетради смерти» и советской рисовкой: автор либо гений, либо безумец

«Мы не заставляем их делать чемоданы. Мы их просто угнетаем», – звучит так, что после неё хочется пересмотреть всю историю классовой борьбы заново.

Ну и про «самый лЮчший чемодан» сказать хочется отдельно. И одновременно – не хочется говорить ничего.

«Мирс Пирс» существует за гранью привычных категорий «хорошо-плохо». Это театр абсурда, обернутый в пугающую анимацию, и такое зрелище явно не для всех. Но тех, кто до него доберется, он зацепит намертво. Проверено на себе.

Фото: Кадр из мультфильма «Мирс Пирс» (2009), из сериала «Тетрадь смерти»
