Нашел нового виновника своих бед: откровения принца Гарри заставят схватиться за голову

Жизнь принца Гарри кардинально изменилась после женитьбы на Меган Маркл. Поначалу супруги казались счастливой парой, но вскоре правда вышла наружу.

В 2020 году герцоги Сассекские отказались от полномочий членов королевской семьи и бежали в США. После они дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили родственников Гарри во всех смертных грехах. В итоге отношения между оскандалившейся супружеской четой и Букингемским дворцом испортились окончательно.

Теперь же весь мир обсуждает шестисерийный документальный фильм Сассексов, в котором они разоткровенничались еще больше. Супруги выступили с новой порцией обвинений, а также рассказали о ключевых этапах своих отношений. Как оказалось, несмотря на все трудности, Гарри ничуть не жалеет о том, что женился на бывшей американской актрисе.

Говоря о своей непростой участи, он нашел другого виновника всех бед, свалившихся на его голову — это откровение Гарри заставит схватиться за голову любого. «Моя мама, вне всяких сомнений, принимала большую часть своих решений сердцем. А я сын своей матери», — подметил принц, уточняя, почему женился на женщине, которую выбрал сам, а не согласно указаниям титулованных родственников.