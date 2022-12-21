Нашел нового виновника своих бед: откровения принца Гарри заставят схватиться за голову
Герцог расставил все точки над «i».
Жизнь принца Гарри кардинально изменилась после женитьбы на Меган Маркл. Поначалу супруги казались счастливой парой, но вскоре правда вышла наружу.
В 2020 году герцоги Сассекские отказались от полномочий членов королевской семьи и бежали в США. После они дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили родственников Гарри во всех смертных грехах. В итоге отношения между оскандалившейся супружеской четой и Букингемским дворцом испортились окончательно.
Теперь же весь мир обсуждает шестисерийный документальный фильм Сассексов, в котором они разоткровенничались еще больше. Супруги выступили с новой порцией обвинений, а также рассказали о ключевых этапах своих отношений. Как оказалось, несмотря на все трудности, Гарри ничуть не жалеет о том, что женился на бывшей американской актрисе.
Говоря о своей непростой участи, он нашел другого виновника всех бед, свалившихся на его голову — это откровение Гарри заставит схватиться за голову любого. «Моя мама, вне всяких сомнений, принимала большую часть своих решений сердцем. А я сын своей матери», — подметил принц, уточняя, почему женился на женщине, которую выбрал сам, а не согласно указаниям титулованных родственников.