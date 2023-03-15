Наше ближайшее будущее предсказали еще в «Терминаторе»: чего стоит бояться

Многие фантастические фильмы, ставшие классикой мирового кинематографа, с годами приобретают особенную ценность. Многие из таких картин содержат предсказания о будущем, и это не только восхищает, но и пугает.

Так, легендарный боевик Джеймса Кэмерона «Терминатор» рассказывает о восстании машин против человеческой цивилизации. Когда-то это звучало абсурдно, однако сегодня такой сценарий будущего кажется более чем реалистичным.

Об этом говорил и признанный британский физик Стивен Хокинг. В 2015 году он отмечал, что в течение ста лет машины обгонят людей в интеллектуальном развитии. Если к тому моменту их «мысли» будут идти вразрез с мыслями людей, то человечеству может грозить катастрофа, предсказанная Кэмероном в «Терминаторе». Хокинг посоветовал готовиться к этому заранее, в частности, начинать колонизировать другие планеты.

Также в первой части франшизы были показаны роботизированные самолеты, которые обстреливали врагов на земле. Тогда это казалось чем-то невероятным, но сегодня их собратья-беспилотники есть повсеместно.