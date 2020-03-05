«Наша Джоли»: Виктория Боня восхитила подписчиков новой стрижкой

Звезда опубликовала фотографию с челкой на своей странице в Instagram.

Поклонники Виктории Бони восхищены ее внешним видом, который становится лишь краше с годами. Звезде «Дома 2» уже 40, но среди ее фанатов по-прежнему есть люди молодого возраста и даже подростки.

Девушка красивая, модная и всегда в тренде. На новом снимке, который звезда опубликовала в своем Instagram, Виктория предстала с новой стрижкой. Прическа, по мнению поклонников, ее очень молодит.

«Как вам мой новый стиль прически? Мне идет челка? Сто лет думала отрезать, но не решалась!» – пишет Боня под постом в социальной сети.

На черно-белой фотографии артистка запечатлена с новой по-модному уложенной стрижкой. На лице Виктории интенсивный макияж, который заметен, несмотря на серый фильтр фото. Девушка держит в руках очки, а на ушах у нее длинные сережки.

Подписчики восхищены новым образом и наперебой пишут Боне комплименты.

«Тебе все идет! Хоть бритоголовая», «Очень идет! Вы с челкой какая-то другая, новая. Ну, и плюс, говорят же, челка молодит, это правда», «Виктория, вы очаровательная! Как-то по-голливудски!», «Вика, вы наша Джоли!» – пишут фолловеры.