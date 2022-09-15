Наш тест покажет, прогуливали ли вы уроки физики

У многих людей слово “физика” ассоциируется в первую очередь со школьными уроками, параграфами в учебнике, различными формулами и законами, которые нужно было учить наизусть. Между тем физика - это интереснейшая наука, знание которой, во-первых, облегчит повседневную жизнь, во-вторых, поможет разобраться, как же устроен мир. Так, например, у многих возникает вопрос: почему небо голубое, если воздух абсолютно прозрачен и бесцветен? Зная физику, можно легко найти ответ на эту задачку. Суть заключается в том, что белый солнечный свет, попадая в атмосферу, рассеивается и меняет направление. Наиболее сильно рассеиваются голубые, синие и фиолетовые лучи, они гуляют в атмосфере, изменяя свое направление. Поэтому, если человек не смотрит прямо на солнце, ему в глаза приходят именно эти путешествующие лучи. Почему же небо не фиолетовое, а именно голубое и синее? Причина в том, что в солнечном спектре цвета обладают разной насыщенностью. У фиолетового цвета интенсивность меньше, чем у голубого, поэтому большинство рассеянных в атмосфере лучей - голубого оттенка.

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