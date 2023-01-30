«Наш получше будет»: за что россияне растоптали американского «Чикатило»

Мода на жуткие фильмы про реальных маньяков существует во всех странах. Одним из самых известных серийных убийц всех времен и народов считается Андрей Чикатило, историю которого экранизировали за рубежом. И вот что из этого получилось.

Американская картина «Гражданин Х» вышла в 1995 году. Съемки фильма проходили в Венгрии, чтобы картинка на экране вышла более достоверной. Начало сюжета разворачивается в 1978 году, когда в городе стали массово находить тела людей. Ни у кого не было сомнений, что это дело рук серийного маньяка.

История Чикатило, рассказанная американцами, категорически не понравилась россиянам. Зрители разнесли фильм в пух и прах, и виной тому стали надоевшие клише и стереотипы о русских. Почти все отметили, что отечественный сериал на порядок лучше иностранной картины.

Многочисленные комментарии возмущенных россиян к «Гражданину Х» говорят сами за себя: «Этот фильм просто дичь какая-то. Серость, убогость, все умственно отсталые, в каждом доме самовар...», «Это кино рядом не стояло с новым сериалом „Чикатило“, хотя его так все ругали. Наш сериал гораздо лучше и атмосферней».