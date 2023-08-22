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«Наш папа сошел с ума»: Киркоров до смерти напугал детей странным поведением

22 августа 2023 19:30
«Наш папа сошел с ума»: Киркоров до смерти напугал детей странным поведением

Далеко не все поняли чувство юмора музыканта.

Последние недели Филипп Киркоров в компании своих детей отдыхает в Греции. Артист снял роскошную виллу и каждый день наслаждается каникулами на Средиземном море. При этом некоторые из его развлечений шокируют подписчиков.

Так, Киркоров решил устроить «охоту» на своих детей — Мартина и Аллу-Викторию. Вооружившись игрушечным луком, он начал гоняться за братом и сестрой, которые снимали все происходящее на камеру. И в какой-то момент дети с хохотом спрятались в комнате и попросили о помощи.

«Спасите, наш папа сошел с ума! Это очень страшно», — признался запыхавшийся Мартин.

Пользователи Сети не смогли пройти мимо неожиданных забав музыканта. Часть поклонников с юмором отнеслась к поведению Киркорова, однако другие осудили артиста. По их мнению, Киркоров мог серьезно напугать детей, а соседи точно не обрадовались таким истошным крикам, которые слышали весь вечер.

Фото: legion-media.ru, Evgeny Philippov, Global Look Press/globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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