Наш ответ Линчу: эти 5 сериалов зрители признали русской версией легендарного «Твин Пикса» (в №1 даже снялся Смоляков)

Стремление найти русский «Твин Пикс» давно превратилось в отдельный жанр зрительского спорта. Каждую новую мрачную историю из глубинки тут же примеряют к Линчу, ищут знакомую тревожную интонацию, странных персонажей и ощущение, будто под обыденной реальностью скрывается нечто тревожное.

Иногда сравнение выглядит натянутым, иногда удивительно точным. Эти пять сериалов в обзорах, отзывах зрителей или даже интервью шоураннеров чаще других называли отечественной версией культовой классики.

«Топи» (2021)

Беглецы из Москвы, заброшенная деревня и ощущение замкнутого круга. Мистика здесь растворена в разговорах о вине, страхе и выборе, а атмосфера безысходности цепляет сильнее любого скримера.

«Трасса» (2024)

Южная провинция, исчезновение подростков и давящая тишина. Критики сравнивали сериал с «Твин Пиксом», из которого убрали мистику, оставив гнетущий криминальный нерв и ощущение сломанного мира.

«Хороший человек» (2020)

Провинциальный городок, серийный убийца и странное притяжение между следователем и подозреваемым. Богомолов превратил реальную историю в тревожную игру взглядов и намеков, а также добавил в каст Ксению Собчак.

«Хрустальный» (2021)

Возвращение в родной город как погружение в старую травму. Маньяк становится поводом вскрыть прошлое, от которого невозможно отмахнуться. Сравнения с «Твин Пиксом» возникали почти автоматически.

«Мёртвое озеро» (2019)

Заполярный город, шаманские ритуалы и северный нуар. Самый буквальный кандидат на звание «русского ответа» – с мистикой, Смоляковым и постоянным ощущением, что реальность трещит по швам.