Наш ответ Джеки Чану: ахнете, что стало с телохранителем Дианы Арбениной

Максим Дрозд сыграл в большом количестве самых разных проектов, но больше всего гордится работой с Дианой Арбениной. Актер снялся в клипе популярной исполнительницы, примерив на себя роль ее телохранителя.

Съемки одной из сцен ролика проходили на настоящем концерте артистки в ледовом дворце, где собралось 20 тысяч зрителей. Предварительно Арбенина дала актеру четкие инструкции: она должна была упасть в зал, а «телохранителю» следовало отбить ее от фанатов, после чего парочка планировала скрыться.

Но все пошло не по плану. Неожиданно для Дрозда знаменитость направилась совсем в другую сторону. Поначалу актер растерялся, но впоследствии проявил такую скорость и сноровку, которые не снились даже Джеки Чану. В итоге снять видео все же удалось, хотя позднее артист признался в одном из интервью, что испугался он не на шутку.