«Наш мальчик»: взволнованная Стриженова огорошила новостью о пополнении в семье

Екатерина Стриженова взбудоражила поклонников серией публикаций о новом члене своей семьи. Артистка не стала скрывать правду от подписчиков.

Трогательную запись телеведущая сопроводила несколькими видео, на которых поделилась подробностями своего нового быта. Как оказалось, теперь все ее свободное время и мысли заняты новыми делами и заботами.

«Наш мальчик (думаем над именем), привыкает к новой жизни!.. Уж очень он маленький, неделька с хвостиком, не спим вторую ночь», — рассказывает Стриженова.

Пользователи сети не оставили внимания неожиданную публикацию. В комментариях фанаты поздравили актрису и ее родных с новым домашним животным и похвалили за смелость выходить новорожденного бельчонка.