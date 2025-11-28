Наш «Крепкий орешек» и «Чарли Чаплин в юбке»: узнать Румянцеву в «Девчатах» – плевое дело, но что насчет этих 5 фильмов со звездой? (Тест)

Пара кадров покажутся очевидными, но как бы не так!

Надежда Румянцева – одна из самых обаятельных актрис советского кино. Её называли «Чарли Чаплином в юбке» за уникальную способность сочетать лиризм и эксцентрику, а роль Тоси Кислицыной в «Девчатах» навсегда вошла в золотой фонд кинематографа. Но знаете ли вы другие её работы?

Например, в военной комедии «Крепкий орешек» Румянцева сыграла сержанта Раису Орешкину – бойкую, находчивую героиню, полную противоположность нежной Тоси.

В «Королеве бензоколонки» (1962) она воплотила образ энергичной Людмилы Добрыйвечер, а в «Неподдающихся» (1959) – активную комсомолку Надю Берестову.

В этом тесте – 6 кадров из фильмов с участием Румянцевой. Один из них – из «Девчат», но не хрестоматийная сцена с бутербродом, а менее очевидный момент, который заметит лишь внимательный зритель.

Остальные 5 кадров – из картин, которые сегодня вспоминают реже, хотя каждая демонстрирует многогранность таланта актрисы.

Ранее мы писали: «Бригада нас встретит работой»: только рожденные в СССР ответят на 5 вопросов про кино о промышленности (тест)