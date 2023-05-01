Нас обманывали годами: вы не поверите, но этим методом нельзя убрать живот и бока

В Интернете полно инструкций о том, как убрать пресловутые «ушки» на бедрах. Берпи, прыжки из глубокого приседа и выпады со скручиваниями точно избавят девушек от галифе. Или нет?

Упражнения на локальное сжигание жира, будь то живот, бедра или бока, не более, чем миф, как рассказала порталу Life.ru спортивный тренер Инна Аминова. Дело в том, что организм просто не умеет сжигать жир в определенном, ограниченном участке тела. Поскольку физическая активность действует на мышцы, а не на жир, то и дефицит калорий возникает не в конкретном месте, а повсюду.

Некоторым может показаться, что отдельные части тела худеют быстрее, но и это иллюзия, в чем уверена специалист. Заблуждение объясняется толщиной жировой прослойки. На руках она меньше, чем на ногах, а потому даже незначительное ее уменьшение легко заметить невооруженным глазом.