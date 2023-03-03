Нас обманывали десятилетиями: вот суровая правда о приключенческих фильмах Америки

В 1960-х зыбучие пески присутствовали в каждом 35-м фильме, начиная от эпических лет наподобие «Лоуренса Аварийского» с Питером О’Тулом и Омаром Шарифом и заканчивая комедийным ситкомом о рок-н-рольщиках «Манкиз». Многие помнят, как герои экшн-фильмов «Мумия» или картин об Индиане Джонсе едва не погибают, погружаясь в зловещий субстрат. Так ли он опасен на самом деле?

Эксперимент, проведенный голландским студентом Даниэлем Бонном в Иране, показывает, что нет. Человек по большей части состоит из воды и плавать может не только в воде, но и в песках. Главное — двигаться. Однако риск погибнуть в зыбучих песках все-таки существует. В 2012 году отдыхавшая с двумя детьми мама умерла именно так — ее засосало в пески в Антигуа. Она не смогла вовремя освободиться, и ее накрыло приливной волной. Судя по всему, женщина упустила спасительный момент, когда пески начали разжижаться, помощь также не подоспела вовремя.

Такой случай — это скорее, исключение, нежели правило о зыбучих песках, которое в приключенческих фильмах выдается за константу.