Нас обманули: кем на самом деле был Сюмбюль-ага из «Великолепного века»

Верный слуга Хюррем, который помог ей стать госпожой, а также был верным помощником и заступником, за что и получил «вольную» — таким зрителям «Великолепного века» запомнился Сюмбюль-ага. Поклонники исторического сериала привыкли, что каждый персонаж имеет свой реальный прототип, но с евнухом все не так просто.

Сюмбюль-ага — персонаж вымышленный. Точнее, перенесенный из другой эпохи. В исторических источниках евнуха с таким именем в эпоху Сулеймана нет. Зато Сюмбюль-ага есть в записях XVII века. Там сказано, что он служил в гареме Ибрагима Безумного.

Ибрагим Безумный был сыном Ахмеда I и Кесем-султан. Большую часть жизни он провел в тюрьме, где подозрительность и постоянное ожидание опасности повредили его рассудок. Став султаном, он умудрился настроить против себя многих приближенных и даже собственную мать и был убит при перевороте в 32 года.

Таким образом, страсти при дворе, где служил настоящий евнух гарема, кипели тоже весьма нешуточные.