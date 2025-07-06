«Нас чуть не стошнило за углом»: Сталлоне хотел уничтожить первого «Рэмбо» еще до премьеры (и доказал, что молчание — золото)

Сегодня Сильвестру Сталлоне стукнуло 79, и не все знают, что могло бы и не быть того самого Рэмбо, если бы всё пошло по его плану. В начале 80-х «итальянский жеребец» так возненавидел первую версию фильма, что всерьёз собирался её… сжечь.

«Мы с менеджером посмотрели черновой монтаж и нас чуть не стошнило за углом», — рассказывал Сталлоне Говарду Стерну.

И артист, похоже, не преувеличивал: по словам Слая, изначально «Рэмбо: первая кровь» шёл почти три часа, большую часть которых он бродил по лесу и не затыкался ни на минуту.

«Я гонялся за людьми полтора часа! И всё время умничал. Представь: я стреляю в сову, сова падает, а я такой: “Вот тебе, мать твою…”»

Фильм был снят по роману Дэвида Моррелла, где ветеран войны Джон Рэмбо устраивает одиссею выживания после того, как деревенская полиция решила поиграть в садистов. Но вместо мрачного триллера режиссёр и студия сначала сделали говорливую трёхчасовую бродилку с поучениями о жизни. Что сделал бы любой другой актёр? Смирился. Но не Сталлоне.

«Я сказал: вот идея — вырезаем весь мой текст. Каждую мою реплику. Пусть другие про тебя всё рассказывают!»

Так и вышло: вместо бесконечного монолога зрители получили молчаливого, опасного и смертельно уставшего героя, о котором все шепчутся. Итог — монтаж укоротили до 90 минут, а бокс-офис отсыпал фильму 125 миллионов долларов, ровно столько же, сколько собрал «Рокки 3» в том же 1982-м.

Рэмбо выжил не только в кадре, но и за кадром — франшиза разрослась до пяти фильмов и принесла больше 800 миллионов. Но кто знает, каким бы был этот день рождения Сталлоне, если бы он тогда купил и спалил ту злополучную плёнку.

Ранее мы писали: У этого фильма есть «Оскар» и «Золотой глобус», но он даже «не отбился» в прокате: вот о каком провальном проекте речь