Наряд трещит по швам: преображение Любови Успенской взбудоражило народ (фото)

Любовь Успенская не жалеет денег на поддержание молодости и красоты. Не так давно королева шансона хвалилась тем, что при помощи пластических хирургов обзавелась фигурой мечты, но до идеала артистке все же далеко.

Певица вместе с дочерью Татьяной Плаксиной принимает участие в шоу «Две звезды. Отцы и дети». Для первого выступления исполнительница выбрала экстравагантный наряд.

Бордовые мини-шорты и пиджак, украшенные золотой вышивкой, поначалу превосходно смотрелись на Успенской, но избежать позора не получилось.

Оказалось, что Любовь Залмановна втиснулась в наряд, который трещал на ней по швам. В разгар выступления одна из застежек на пиджаке не выдержала и оторвалась в области живота знаменитости, что немало шокировало публику. Впрочем, звезда поступила мудро — она не обратила на казус никакого внимания и как ни в чем не бывало продолжила исполнять с наследницей песню «Гитара».