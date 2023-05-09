Нарушила все запреты: чем на самом деле принцесса Диана насолила бывшему мужу
Своеволие народной принцессы не знало границ.
Принцесса Диана никогда не отличалась примерным поведением. Жена принца Чарльза не упускала ни единой возможности, чтобы нарушить королевский протокол, чем изрядно портила нервы не только супругу, но и всем членам монаршего семейства.
Например, народная принцесса часто появлялась на публике в ненадлежащем виде. Но это еще цветочки по сравнению с другой выходкой леди Ди. Спенсер любила общаться с прислугой, что было строго запрещено. Так, Диана могла зайти на кухню и даже пообедать вместе со слугами, что было немыслимо для остальных обитателей Букингемского дворца.
Однажды принцесса Уэльская и вовсе вызвалась постирать рубашку сотруднику охраны по имени Кен Уорф. Позднее он отметил, что общение с леди Ди было похоже на общение с давней и близкой подругой. Между тем подобное поведение королевы людских сердец сильно выводило из себя Чарльза, не смеющего нарушать правила.