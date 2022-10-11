Нарушенная традиция навлекла трагедию на семью Киркорова: ребенок не выжил

Бедрос Киркоров 19 лет назад во второй раз стал отцом: на свет появилась его дочь Ксения. Однако наследница артиста практически сразу скончалась из-за проблем со здоровьем. Популярный артист уверен, что в этом есть его вина, ведь он решил нарушить давнюю семейную традицию.

По словам певца, он должен был назвать наследницу София в честь своей матери. Именно так было принято в его семье, но Киркоров-старший решил не придавать этому значение и выбрал совершенно другое имя. Ребенок же практически сразу умер, и музыкант не сомневается, что несчастье могло произойти из-за его отношения к семейным порядкам. Таким образом, его «наказала» судьба.

После этого Бедрос, как он сам рассказал в шоу «Секрет на миллион», и его супруга Людмила уже не пытались становиться родителями. Сейчас 90-летний певец посвящает все свое время внукам и живет в большом загородном доме сына Филиппа Киркорова.